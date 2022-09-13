باشينيان: 49 قتيلا في أرمينيا جراء القصف الأذربيجاني حتى الآن

كشف رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم الثلاثاء أن خسائر أرمينيا نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان بلغت 49 قتيلا، مضيفا أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وقال باشينيان في كلمة أمام البرلمان الأرمني إن القوات الأذربيجانية شنت هجمات على الحدود الأرمنية على سبعة محاور الليلة الماضية، وأضاف أن حدة الاشتباكات تراجعت في الساعات الأخيرة لكن الاعتداءات الأذربيجانية لا تزال مستمرة.

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وأكد باشينيان أن أرمينيا لن توافق على إنشاء ممر على أراضيها، لكنها مستعدة لفتح خطوط المواصلات لجميع الجيران، بما فيها أذربيجان.

وصرح باشينيان بأن اجتماعا للمجلس الدائم لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي يجري حاليا بناء على طلب من يريفان بشأن تفاقم الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

وأعلن المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الأرمني أن باشينيان بحث اليوم الثلاثاء الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وفي وقت سابق أجرى باشينيان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية تفاقم الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، فيما أبلغ وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان، نظيريه الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن بتفاصيل الوضع القائم على الحدود مع أذربيجان.

وتبادلت يريفان وباكو الاتهامات بتصعيد التوتر على الحدود بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجانبين هناك الليلة الماضية.

المصدر: وكالات