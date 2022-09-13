وزيرا دفاع روسيا وأرمينيا يناقشان الوضع على الحدود مع أذربيجان

ناقش وزيرا الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والأرمني، سورين بابيكيان، الوضع على الحدود مع أذربيجان، عقب اندلاع أعمال قتالية ليلة الثلاثاء.

واتفق الوزيران على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن "وزير الدفاع الأرمني عرض على نظيره الروسي الوضع الناجم عن العدوان الأذربيجاني واسع النطاق على الأراضي السيادية لجمهورية أرمينيا".

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وكانت الاشتباكات قد اندلعت ليلة أمس على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد، حيث ذكرت يريفان أن الجيش الأذربيجاني قصف أراضي أرمينيا بالمدفعية والطائرات المسيرة في مناطق غيغاركونيكسكايا وفايوتسدزورسكايا وسيونيكسكايا (التي تربط أرمينيا بإيران)، ولا علاقة لها بمنطقة قره باغ.

من جانبها ذكرت باكو أن الجيش الأرمني أطلق النار على مواقع القوات الأذربيجانية على الحدود، فاندلعت الاشتباكات. كذلك اتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية أرمينيا بأنها تعتزم تعطيل عملية السلام.

وأبلغ كلا الجانبين عن سقوط ضحايا في صفوف جيشهم.

المصدر: نوفوستي