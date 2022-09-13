لافروف: الغرب يشن حربا هجينة غير مسبوقة ضد روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا منذ سنوات اكتسبت في الآونة الأخيرة طابعا غير مسبوق.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في اجتماع لمجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية، حيث تابع أن الغرب "أطلق حربه الهجينة الحقيقية ضد روسيا منذ سنوات عديدة، إلا أن تلك الحرب، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة اكتسبت طابعا غير مسبوق"، مشيرا إلى استهداف الغرب للاقتصاد الروسي الذي يريد تدميره، ودفع البلاد نحو هوامش السياسة العالمية، وبمساعدة العقوبات يهدف إلى "تقويض الاستقرار" في روسيا.

لكن الوزير أكد على أن أولوية الخارجية الروسية تظل تعزيز بناء علاقات مستدامة مع "جميع الشركاء الأجانب المهتمين" على أساس من التعاون القائم على الاحترام المتبادل.

المصدر: نوفوستي