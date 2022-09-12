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لافروف يرفع الستار عن تمثال الأمير "المدافع الأسطوري عن أراضي روسيا"

أخبار روسيا

لافروف يرفع الستار عن تمثال الأمير
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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شارك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مراسم افتتاح تمثال نصفي للأمير ألكسندر نيفسكي، والتي جرت اليوم الاثنين في مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.

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وقال لافروف في خطاب ألقاه خلال المراسم: "دخل اسمه في تاريخ روسيا إلى الأبد باعتباره المدافع الأسطوري عن الأراضي الروسية".

وأضاف: "وتراثه يحميه اليوم المشاركون في العملية العسكرية الروسية الخاصة"، مشيرا إلى أن ألكسندر نيفسكي لم يكن محاربا شجاعا فحسب بل ودبلوماسيا ماهرا يعمل بمهارة في اتجاهين جغرافيين مختلفين – الغربي والشرقي على حد سواء".

وتابع: "في ذلك الوقت البعيد حدد في الواقع مبدأ تعددية الاتجاهات للسياسة الخارجية والتزامها بالتعاون ولكن مع مراعاة الإلزامية والتكاملة للمصالح الوطنية".

المصدر: سبوتنيك

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