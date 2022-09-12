لافروف يرفع الستار عن تمثال الأمير "المدافع الأسطوري عن أراضي روسيا"

شارك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مراسم افتتاح تمثال نصفي للأمير ألكسندر نيفسكي، والتي جرت اليوم الاثنين في مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.

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وقال لافروف في خطاب ألقاه خلال المراسم: "دخل اسمه في تاريخ روسيا إلى الأبد باعتباره المدافع الأسطوري عن الأراضي الروسية".

وأضاف: "وتراثه يحميه اليوم المشاركون في العملية العسكرية الروسية الخاصة"، مشيرا إلى أن ألكسندر نيفسكي لم يكن محاربا شجاعا فحسب بل ودبلوماسيا ماهرا يعمل بمهارة في اتجاهين جغرافيين مختلفين – الغربي والشرقي على حد سواء".

وتابع: "في ذلك الوقت البعيد حدد في الواقع مبدأ تعددية الاتجاهات للسياسة الخارجية والتزامها بالتعاون ولكن مع مراعاة الإلزامية والتكاملة للمصالح الوطنية".

المصدر: سبوتنيك