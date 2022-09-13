قالت تيريزا ريبيرا نائبة رئيس وزراء إسبانيا، إن المفوضية الأوروبية ستدعو لعقد اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية سبتمبر.

وذكرت المسؤولة الإسبانية أن اللقاء سيعقد، لبحث التدابير الهادفة للتغلب على أزمة الطاقة.

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وأضافت ريبيرا، التي تشغل منصب وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي في إسبانيا، في حديث تلفزيوني اليوم: " لدينا بانوراما من الإجراءات التي تشبه إلى حد كبير ما فعلناه في إسبانيا خلال العام الأخير. من الضروري أن نرى أية شروط بالضبط ستطرحها المفوضية الأوروبية، قبل هذه المفاوضات النهائية، وقبيل الموافقة على اللائحة في 30 سبتمبر. في كل الأحوال تدعو رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، لعقد اجتماع غير دوري لمجلس وزراء الطاقة قبل حلول نهاية الشهر الجاري".

المصدر: تاس