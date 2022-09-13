إدارة زابوروجيه: تراكم المعدات الثقيلة الأوكرانية في المنطقة

صرح ممثل إدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف بأنه يستمر تركيز المعدات الثقيلة الأوكرانية على طول خط التماس بالمنطقة، وتحاول كييف التمويه في المكان الذي ستشن فيه الهجوم المضاد.

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وقال روغوف في بث "القناة الأولى"، اليوم الثلاثاء: "إن الوضع متوتر. نتوقع (استفزازات) لأننا نشهد – على طول خط التماس وإذا نظرنا إلى الخريطة فيدور الحديث عن مدن ستيبنوغورسك ونوفوياكوفليفكا وأوريخوف وغوليايبولي وإلى فولنويه بوليه – تراكم للمعدات الثقيلة للعدو".

وأضاف: "نرى أنه تتم مرابطتها على طول خط التماس وذلك على ما يبدو لأنه لم يتم تحديد نقطة ستتعرض لضربة رئيسية وسيشن فيها هجوم مضاد".

المصدر: نوفوستي