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إدارة زابوروجيه: تراكم المعدات الثقيلة الأوكرانية في المنطقة

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إدارة زابوروجيه: تراكم المعدات الثقيلة الأوكرانية في المنطقة
AP
أوكرانيا
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صرح ممثل إدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف بأنه يستمر تركيز المعدات الثقيلة الأوكرانية على طول خط التماس بالمنطقة، وتحاول كييف التمويه في المكان الذي ستشن فيه الهجوم المضاد.

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وقال روغوف في بث "القناة الأولى"، اليوم الثلاثاء: "إن الوضع متوتر. نتوقع (استفزازات) لأننا نشهد – على طول خط التماس وإذا نظرنا إلى الخريطة فيدور الحديث عن مدن ستيبنوغورسك ونوفوياكوفليفكا وأوريخوف وغوليايبولي وإلى فولنويه بوليه – تراكم للمعدات الثقيلة للعدو".

وأضاف: "نرى أنه تتم مرابطتها على طول خط التماس وذلك على ما يبدو لأنه لم يتم تحديد نقطة ستتعرض لضربة رئيسية وسيشن فيها هجوم مضاد".

المصدر: نوفوستي

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