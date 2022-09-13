الخارجية الروسية تدعو طرفي النزاع الأرمني الأذربيجاني لضبط النفس

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن قلقها البالغ إزاء التدهور الحاد للوضع في مناطق معينة من الحدود الأرمنية- الأذربيجانية ليلة 13 سبتمبر من هذا العام.

ودعت الوازرة، في بيانها اليوم، الأطراف إلى الامتناع عن المزيد من تصعيد الموقف، وطلبت منهم التحلي بضبط النفس والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار وفقا للبيانات الثلاثية لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 9 نوفمبر 2020 و 11 يناير و 26 نوفمبر 2021.

وشددت الخارجية الروسية، على أنها تبقى على اتصال مستمر ووثيق مع باكو ويريفان.

وأكد البيان، تلقي الجانب الروسي، نداء من القيادة الأرمنية بطلب للمساعدة في حل الوضع وفقا للاتفاقيات الثنائية القائمة ومن خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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وقالت الخارجية الروسية: "نأمل في أن يتم بشكل كامل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه نتيجة للوساطة الروسية لوقف إطلاق النار من الساعة 9.00 بتوقيت موسكو في 13 سبتمبر من هذا العام. ولا نزال كما في السابق، ننطلق من أن جميع النزاعات بين أرمينيا وأذربيجان يجب حلها حصرا بالوسائل السياسية والدبلوماسية. أما بخصوص الحدود، فيجب أن تحل الخلافات في إطار عمل اللجنة الثنائية لترسيم الحدود الأرمينية - الحدود الأذربيجانية".

المصدر: الخارجية الروسية