قوات الحرب الإلكترونية الروسية تكشف فصائل الاستطلاع والتخريب وتشوش على اتصالات العدو

قامت مجموعة من قوات الحرب الإلكترونية بالجيش الروسي في مقاطعة خاركوف، بكشف مواقع فصائل تخريب واستطلاع أوكرانية تعمل على خطوط التماس.

وظهر في شريط فيديو، نشرته وزارة الدفاع الروسية، كيف تمكنت المجموعة من اكتشاف عناصر العدو الذين يوجهون القصف المدفعي والصاروخي، ومنع اتصالاتهم الخلوية ومنعهم من نقل الإحداثيات إلى قياداتها.

وظهر في اللقطات، كيف تستخدم المجموعة الروسية طائرات بدون طيار من طراز "أورلان-10"، في كشف الهدف، ونقل إحداثياته ليتم قصفه وكذلك عواقب هذا القصف بالنسبة لمواقع العدو، ومن ثم عودة الطائرة بدون طيار.

وقال قائد المجموعة الملازم أول يفغيني: "قامت الدرونات التابعة لمجموعتنا بتنفيذ أكثر من 100 طلعة جوية في اتجاه خاركوف، وسمح ذلك بكشف مواقع العدو ونقل الإحداثيات إلى مجموعة الدعم الناري، وكذلك قمنا بالتشويش على الاتصالات الخلوية في الاتجاهات الحرجة لتقليل فعالية القيادة والسيطرة على القوات والأسلحة من جانب العدو".

المصدر: نوفوستي