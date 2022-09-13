لوغانسك تؤكد وصول ضباط أجانب إلى كراماتورسك

قال أندريه ماروتشكو، أحد ضباط قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن مجموعات من الضباط الأجانب وصلت إلى مدينة كراماتورسك الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية.

وأعرب ماروتشكو، عن اعتقاده بأن هؤلاء الأجانب سيراقبون استخدام الأسلحة التي توردها دول الناتو للفصائل المسلحة الأوكرانية.

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وأضاف: "تمت في المركز السكني كراماتورسك ملاحظة وصول مجموعات من الضباط الأجانب. ويعتقد أن مهامهم ستشمل مراقبة استخدام الأسلحة الموردة وضبط وجرد استهلاك الذخيرة".

ويشار إلى أن كراماتورسك تقع على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وهذه المدينة تقع حاليا تحت سيطرة الفصائل المسلحة الأوكرانية.

المصدر: تاس