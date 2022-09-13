الجيش الإسرائيلي يبدأ بتشغيل طائرات مسيرة مسلحة بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بتشغيل طائرات مسيرة ترافقه خلال اقتحامه محافظات الضفة الغربية على غرار ما يحصل في قطاع غزة.

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ونقل موقع "معا" الإخباري عن القناة العبرية "12" أنه "خلال الاقتحامات المستمرة لشمال الضفة، وتحديدا جنين ونابلس، استخدم الجنود طائرات بدون طيار تحمل صواريخ فوق الجنود".

وأشار تقرير القناة، وفق "معا"، إلى أن "هذه الطائرات لم تهاجم بعد، لكنها تراقب وتصور من الجو كل تحركات المقاومين على الأرض، وترسل إشارات للجيش"، حيث يعتبر هذا الإجراء "تغييرا في طريقة استخدام الجيش الإسرائيلي لإطلاق النار في الضفة، إذ تم تدريب الجنود على استخدامها (المسيرة) إذا كانت هناك حاجة لتلك الطائرات، في ظل قيود صارمة تتمثل بعدم إيذاء المدنيين".

المصدر: "معا"