لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة بريانكا بصواريخ "HIMARS"

أعلن مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، أن القوات الأوكرانية أطلقت 4 صواريخ "HIMARS" أمريكية على مدينة بريانكا بالجمهورية.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 23:10 (بتوقيت موسكو) على مدينة بريانكا، باستخدام راجمات الصواريخ "HIMARS" (جرى إطلاق 4 صواريخ)".

المصدر: سبوتنيك