وزارة الدفاع الأمريكية تكشف موعد محاكمة المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر

دعت وزارة الدفاع الأمريكية وسائل الإعلام إلى تغطية الإجراءات السابقة لمحاكمة المتهمين بتنفيذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001، التي أدت إلى مقتل حوالي 3 آلاف شخص.

وقالت الوزارة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: "تدعو وزارة الدفاع وسائل الإعلام لتغطية الإجراءات السابقة للمحاكمة في قضية الولايات المتحدة ضد خالد شيخ محمد ووليد محمد صالح مبارك بن عطاش وعلي عبد العزيز علي ورمزي بن الشيبة ومصطفى أحمد آدم هوساوي المقرر في الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر 2022"، مبينة أنه "تم توجيه تهم إلى المتهمين فيما يتعلق بأدوارهم المزعومة في هجمات 11 سبتمبر 2001 ضد الولايات المتحدة".

المصدر: RT