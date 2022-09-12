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بالفيديو.. رجل يعترض موكب الملك تشارلز الثالث

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بالفيديو.. رجل يعترض موكب الملك تشارلز الثالث
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اعترض رجل موكب ملك بريطانيا تشارلز الثالث وأثار ذعر الحرس الملكي الذي كاد يطلق النار عليه، قبل أن يتضح أنه كان يطلب التقاط صورة مع الملك.

وحسب المعلومات، فإن الملك تشارلز وزوجته كاميلا كانا في السيارة، ويتجهان من قاعة وستمنستر إلى اسكتلندا، عندما حاول رجل يحمل كاميرا التقاط صورة.

وبعد محاولة الرجل في البداية التقاط صورة عند معبر للمشاة، ركض الرجل بجانب سيارة الملك، قبل أن يخطو على الطريق المزدحم حيث بدأت السيارات في التباطؤ في حركة المرور.

ويمكن رؤية حراس الأمن وهم يفتحون أبوابهم على عجل بينما لا تزال سيارتهم تتحرك، قبل أن يرفع الرجل يديه ويتجه عائدا إلى الرصيف.

المصدر: itv

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