واشنطن قلقة لتعزيز موسكو وبكين غير المسبوق لعلاقاتهما

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض كارين جان بيير، عن قلق واشنطن إزاء تعزيز موسكو وبكين علاقاتهما غير المسبوق، ولاسيما خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت: "لقد أوضحنا مخاوفنا إزاء تعزيز الصين وروسيا علاقاتهما ولاسيما في ظل ممارسات روسيا في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم لقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ، وقادة آخرين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المزمعة يومي الـ15 والـ16 من سبتمبر الجاري في سمرقند.

المصدر: تاس