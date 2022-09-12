سلطات كييف تغيّر أسماء 40 شارعا لـ"إزالة الطابع الروسي" عنها

نشر موقع مجلس مدينة كييف قائمة بـ40 شارعا وجادة أعيدت تسميتها في إطار ما يسمى بحملة "إزالة الطابع الروسي" عن أوكرانيا، حيث شملت القائمة شارع مينسك الذي أصبح اسمه شارع ليتوانيا.

في وقت سابق، أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو، نية السلطات إعادة تسمية 95 شارعا في كييف.

وقال إن التسميات المستقبلية "يجب أن تخلد ذكرى الأحداث التاريخية المميزة لأوكرانيا، والشخصيات والأبطال المشهورين الذين مجدوا أوكرانيا".

وقال نائب رئيس بلدية كييف فلاديمير بوندارينكو: "استنادا إلى نتائج التصويت وعلى أساس استنتاجات الخبراء، أيد نواب هيئة مجلس مدينة كييف قرار إعادة تسمية العشرات من مرافق المدينة الأخرى. وبحلول نهاية سبتمبر، سيتم إجراء تصويت لإعادة تسمية الشوارع والممرات والجادات والطرق والساحات المتبقية".

ووفقا له، فقد أعادوا تسمية حوالي 40 شارعا وجادة وساحة وطريقا، ترتبط أسماؤها بروسيا. على وجه الخصوص، تم تغيير اسم جادة مينسكي إلى جادة ليتوانيا، وشارع الديسمبريين إلى شارع الأخوة تاراسوف، وجادة أبطال ستالينغراد إلى جادة فلاديمير إيفاسيوك.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن السلطات الأوكرانية تنتهج سياسة عدوانية لمحو التاريخ الروسي والتغيير التعسفي في البلاد لكل ما يربط أوكرانيا بروسيا وماضي البلدين المشترك.

وأشار إلى أن روسيا تريد أن ترى أوكرانيا بلدا صديقا لها، دون حظر اللغة الروسية والثقافة الروسية فيها.

المصدر: نوفوستي