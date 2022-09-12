سويسرا تدافع عن مشروع لتخزين النفايات النووية عند الحدود مع ألمانيا

دافع مسؤولون سويسريون عن قرار بناء موقع للنفايات النووية قرب الحدود مع ألمانيا، قائلين إن تنفيذ المشروع متوقف فقط على العوامل الجيولوجية.

وقال ماتياس براون، رئيس الجمعية التعاونية الوطنية للتخلص من المخلفات المشعة، اليوم الاثنين في برن، إن الموقع المزمع يتمتع بأفضل الظروف الجيولوجية.

وأضاف براون أن منطقة نوردليش ليجرن، القريبة من الحدود مع ولاية بادن-فورتمبرج الواقعة بشمال غرب ألمانيا، هي من الواضح الخيار الأكثر أمانا بين ثلاثة مواقع محتملة جرى فحصها مؤخرا.

وتابع "إنه قرار واضح.. والجيولوجيا تتحدث هنا".

وقوبل موقع منشأة التخزين الأزلية الذي تم الإعلان عنه السبت، بانتقاد في ألمانيا.

وتأتي المخلفات من خمس محطات طاقة نووية سويسرية وكذلك من القطاعين الطبي والصناعي.

وهناك أربع محطات طاقة نووية مازالت تعمل في سويسرا وقد تستمر طالما توافرت بها عناصر الأمان، وهو ما يمكن أن يعني حتى أربعينيات القرن الحالي.

وفي الأساس يساور القلق المجتمعات الألمانية القريبة من الحدود حيال مسألة إمدادات مياه الشرب.

المصدر: د ب أ