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سي إن إن: الولايات المتحدة تخشى أن تغير أوروبا موقفها بسبب أزمة الطاقة

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سي إن إن: الولايات المتحدة تخشى أن تغير أوروبا موقفها بسبب أزمة الطاقة
Globallookpress CNPAdMedia
الرئيس الأمريكي/ جو بايدن (صورة أرشيفية)
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تخشى الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير أوروبا موقفها تجاه روسيا وأوكرانيا تحت تأثير أزمة الطاقة مع حلول فصل الشتاء.

هذا ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين يخافون من "الانقسام في أوروبا" والذي يعدونه "خطرا حقيقيا"، حيث يمكن أن "يثور المواطنون في أوروبا على الاستراتيجية الغربية لعزل روسيا اقتصاديا".

ووفقا للمصادر، فإن أولوية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هي منع الاضطرابات الشعبية وعدم الاستقرار السياسي في أوروبا. وقد تابع المسؤولون الأمريكيون عن كثب المسيرة المناهضة للحكومة في براغ، مطلع سبتمبر الجاري، ويستمرون في متابعة الوضع في القارة الأوروبية، وفقا لـ "سي إن إن".

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ويقر المسؤولون الغربيون بأن الكثير سوف يعتمد على الطقس، حيث ربما تكون احتياطيات الغاز كافية إذا ما كان الشتاء هذا العام دافئا، وتابع المصدر: "سوف تتضرر أوروبا. دعونا نرى مدى قسوة الشتاء".

المصدر: نوفوستي+CNN

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