نائب وزير الخارجية الروسي: الاتحاد الأوروبي ارتكب حماقة جديدة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن روسيا لن تستعجل في اتخاذ إجراءات جوابية على القيود الأوروبية المفروضة على إصدار التأشيرات للروس، واصفا أفعال بروكسل بأنها غبية.

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وقال غروشكو للصحفيين، اليوم الاثنين: "دعنا نرى. لا يوجد هنا أي سبب للاستعجال. ينحصر الأمر في أن الاتحاد الأوروبي ارتكب حماقة جديدة، من الصعب بالنسبة لي بصفتي دبلوماسيا أن أجد كلمة أخرى. في الواقع إنه يحاول بطريقة ما تقسيم المجتمع الروسي بين الروس الصح والروس الخطأ".

وأضاف: "ما هو الرد الممكن على هذه الحماقة؟ دعنا نرى كيف سيؤثر ذلك على الاتصالات بين الناس. لم نؤيد سابقا فرض أي قيود على الاتصالات".

وأوصت المفوضية الأوروبية بلدان الاتحاد الأوروبي بعدم إصدار تأشيرات دخول متعددة مع فترة صلاحية طويلة للمواطنين الروس.

المصدر: نوفوستي