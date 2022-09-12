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مقتل 4 مدنيين في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

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مقتل 4 مدنيين في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك
AP
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قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيانها اليوم، إن 4 مواطنين مدنيين لقوا حتفهم خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية.

وأشار البيان إلى أن، القصف الأوكراني خلال اليوم الماضي، أسفر كذلك عن إصابة 3 مدنيين بجروح.

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وأضافت القيادة في بيانها: "خلال اليوم الماضي، من الساعة 8:00 صباحا من يوم 11 سبتمبر حتى الساعة 8:00 صباحا من يوم 12 سبتمبر، تسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بمقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين بجروح".

المصدر: نوفوستي

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