نجحت إدارة مكافحة التجسس بهيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB في إحباط سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد موظفي الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون وحكومة شبه جزيرة القرم.

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ونجح عملاء هيئة الأمن الفدرالية الروسية في تحديد ضابط في إدارة أمن الدولة يتبع النظام في كييف، وكان مسؤولا عن أنشطة تخريبية تخدم التوجهات القومية الأوكرانية المتطرفة. وقد تم التعرف على جميع الجناة والمتواطئين معهم واحتجازهم.

وتابع بيان للهيئة: "خلال الترتيبات العملياتية حصلت هيئة الأمن الفدرالية الروسية على معلومات شاملة بشأن العمليات التي نفذتها المخابرات الأجنبية، وضبط وسائل ارتكاب الجرائم، وتحديد قنوات الاتصالات السرية، وطرق التمويل".

وكانت الهيئة، الأسبوع الماضي، قد داهمت منازل 187 عنصرا في 46 منطقة روسية، متهمين بالانضمام إلى عصابات نازية متطرفة وتنظيمات إرهابية تتلقى تعليماتها من أوكرانيا، وتمت خلال المداهمة مصادرة أسلحة باردة ووسائل اتصالات تحمل مواد دعائية ذات طابع إرهابي ومتطرف ومراسلات مع منظري المجازر من الأوكرانيين وأعضاء التشكيلات القومية المتطرفة.

المصدر: تاس