أفادت صحيفة "New York Times" بأن الاستخبارات الأمريكية ساعدت في إعداد هجوم القوات المسلحة الأمريكية في ضواحي مدينة خاركوف.

إقرأ المزيد

وكتبت الصحيفة أن الولايات المتحدة وأوكرانيا نشطتا في الصيف الماضي بتبادل المعلومات الاستخباراتية، مضيفة أن الولايات المتحدة كانت تزود أوكرانيا بمعلومات حول مراكز القيادة ومستودعات الذخيرة وغيرها من النقاط الرئيسية للجيش الروسي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة كلها.

وذكرت أن الإعلان الأوكراني حول خططها لشن الهجوم المضاد في الجنوب قبل تنفيذ ضربة في الشمال الشرقي يعد أسلوبا تقليديا يستخدمه العسكريون الأمريكيون لإرباك العدو.

المصدر: سبوتنيك