 
مباشر

صحيفة: الاستخبارات الأمريكية ساعدت في إعداد الهجوم الأوكراني في ضواحي خاركوف

أخبار العالم

صحيفة: الاستخبارات الأمريكية ساعدت في إعداد الهجوم الأوكراني في ضواحي خاركوف
AP
أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ts9a

أفادت صحيفة "New York Times" بأن الاستخبارات الأمريكية ساعدت في إعداد هجوم القوات المسلحة الأمريكية في ضواحي مدينة خاركوف.

إقرأ المزيد
مصدر: جيش أوكرانيا يفقد الآلاف في محاولاته لتحقيق نصر مزعوم في خاركوف
مصدر: جيش أوكرانيا يفقد الآلاف في محاولاته لتحقيق نصر مزعوم في خاركوف

وكتبت الصحيفة أن الولايات المتحدة وأوكرانيا نشطتا في الصيف الماضي بتبادل المعلومات الاستخباراتية، مضيفة أن الولايات المتحدة كانت تزود أوكرانيا بمعلومات حول مراكز القيادة ومستودعات الذخيرة وغيرها من النقاط الرئيسية للجيش الروسي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة كلها.

وذكرت أن الإعلان الأوكراني حول خططها لشن الهجوم المضاد في الجنوب قبل تنفيذ ضربة في الشمال الشرقي يعد أسلوبا تقليديا يستخدمه العسكريون الأمريكيون لإرباك العدو.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا