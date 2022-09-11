 
مباشر

بايدن وزوجته وشتاينماينر سيحضرون مراسم دفن الملكة اليزابيث الثانية

أخبار العالم

بايدن وزوجته وشتاينماينر سيحضرون مراسم دفن الملكة اليزابيث الثانية
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ts79

أكدت الولايات المتحدة وألمانيا حضورهما مراسم تشييع الملكة البريطانية اليزابيث الثانية يوم الاثنين، الموافق لـ19 من سبتمبر الجاري.

وأعلن البيت الأبيض اليوم الأحد عن حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن يوم الخميس نيته حضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية واصفا إياها بالسيدة العظيمة صاحبة الكرامة والثبات. 

إقرأ المزيد
أجراس دير وستمنستر تدق وداعا للملكة إليزابيث الثانية
أجراس دير وستمنستر تدق وداعا للملكة إليزابيث الثانية

وأكدت مصادر مقربة من الرئيس الألماني فرانك شتاينماينر اليوم الأحد لوكالة DPA الألمانية حضوره أيضا مراسم التشييع.

إقرأ المزيد
ردود فعل عربية على رحيل الملكة إليزابيث الثانية
ردود فعل عربية على رحيل الملكة إليزابيث الثانية

يذكر أن وداع الملكة سيقام في وستمنستر أبي في لندن وسيكون مثواها الأخير في كنيسة القديس جورج التي بنيت في بداية القرن السادس عشر على أراضي قلعة وندسور بالقرب من لندن بجوار الراحلين من عائلتها.

المصدر: وكالات

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا