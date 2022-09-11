بايدن وزوجته وشتاينماينر سيحضرون مراسم دفن الملكة اليزابيث الثانية

أكدت الولايات المتحدة وألمانيا حضورهما مراسم تشييع الملكة البريطانية اليزابيث الثانية يوم الاثنين، الموافق لـ19 من سبتمبر الجاري.

وأعلن البيت الأبيض اليوم الأحد عن حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن يوم الخميس نيته حضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية واصفا إياها بالسيدة العظيمة صاحبة الكرامة والثبات.

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وأكدت مصادر مقربة من الرئيس الألماني فرانك شتاينماينر اليوم الأحد لوكالة DPA الألمانية حضوره أيضا مراسم التشييع.

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يذكر أن وداع الملكة سيقام في وستمنستر أبي في لندن وسيكون مثواها الأخير في كنيسة القديس جورج التي بنيت في بداية القرن السادس عشر على أراضي قلعة وندسور بالقرب من لندن بجوار الراحلين من عائلتها.

المصدر: وكالات