مدفيديف: الانتخابات أكدت تأييد الروس لقرار إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن الانتخابات التي شهدتها البلاد اليوم تؤكد دعم المواطنين الكبير للرئيس فلاديمير بوتين في قراره إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال مدفيديف: "تجرى الانتخابات هذا العام في ظروف استثنائية مع استمرار العملية العسكرية الخاصة لحماية مواطنينا، هذا لا يمكن إلا أن يؤثر في سير الانتخابات".

وأضاف أن الانتخابات أظهرت "التفاف المواطنين حول الرئيس فلاديمير بوتين في قراره الذي أكد ضرورة إطلاق العملية الروسية" في أوكرانيا.

وشهدت روسيا يومي الـ9 والـ11 من سبتمبر الجاري انتخابات على مختلف المستويات، شملت قرابة 4.7 ألف حملة انتخابية في 82 كيانا روسيّا تم خلالها انتخاب 14 حاكما، ونواب 6 مجالس تشريعية، والمجالس المدينة في 12 مركزا إداريا.

المصدر: نوفوستي