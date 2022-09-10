بوتين يصوت عبر الإنترتت بالانتخابات المحلية في موسكو

صوت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت عبر نظام التصويت الإلكتروني عن بعد في انتخابات مجالس الإدارة المحلية في العاصمة موسكو.

وفي مقطع فيديو نشره الكرملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال بوتين في إشارة إلى التصويت إلكترونيا عن بعد: "هذا شكل مناسب للغاية وموثوق من التصويت. أوصي به أي شخص يستطيع ويريد استخدامه"، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

والعام الماضي، صوت بوتين عبر الإنترنت في انتخابات مجلس الدوما، عندما كان في عزلة ذاتية بسبب مخالطته موظفا مصابا بكوفيد-19.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الإقليمية في 82 مقاطعة روسية أمس الجمعة، ومن المقرر أن تستمر على مدار ثلاثة أيام وتنتهي غدا الأحد، في ما يطلق عليه "يوم التصويت الموحد".

ومن المقرر إجراء نحو 4700 عملية انتخابية على مستويات مختلفة، ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في هذه الانتخابات أكثر من 45 مليون شخص، وبالإضافة إلى التصويت شخصيا يمكنهم استخدام نظام الاقتراع الإلكتروني عن بعد في 8 مقاطعات، بينها موسكو.

وأدلى 1,15 مليون ناخب في موسكو بأصواتهم إلكترونيا بحلول الساعة الـ11 صباحا اليوم السبت.

وتم صد أكثر من 5000 هجوم قراصنة على نظام التصويت الإلكتروني عن بعد في موسكو خلال اليوم الماضي، وأكد فاديم كوفاليف، رئيس المقر العام لمراقبة الانتخابات عام 2022، أن هذه الهجمات المستمرة لا تؤثر في أداء النظام واستقراره.

وسيجرى خلال أيام الانتخابات تحديد الحكام الجدد في 14 مقاطعة روسية والنواب في المجالس التشريعية بالعواصم الإقليمية في 12 مقاطعة، كما سيجرى انتخاب برلمانات إقليمية في 6 مقاطعات، إلى جانب مندوبين لمجالس محلية في عدد من المناطق.

المصدر: وكالات