تمكنت قوات الأمن الروسية من إحباط سلسلة هجمات إرهابية في مقاطعة خيرسون المحررة، كان سينفذها عناصر التنظيمات النازية الأوكرانية بإشراف قوات كييف الخاصة، واستخباراتها.

وقال مصدر في قوات الأمن الروسية لوكالة "نوفوستي": "تم إحباط سلسلة من الأعمال الإرهابية في مقاطعة خيرسون كان سينفذها عناصر التنظيمات القومية الأوكرانية من قبيل "القطاع الأيمن" و"الفيلق القومي"، مشيرا إلى أنه "تم العثور على وكر يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخيرة".

ووفقا لشهادة عميل في ادارة أمن الدولة، كانت هذه الأسلحة مخصصة لـ"القطاع الأيمن" و"الفيلق القومي"، الذين خططا لسلسلة من الهجمات الإرهابية على البنية التحتية في مقاطعة خيرسون.

المصدر: نوفوستي