البنتاغون: قوات كييف خسرت عشرات الآلاف من أفرادها بين قتيل وجريح

أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، أن قوات كييف تكبدت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى بين أفرادها خلال ستة أشهر، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووفقا للناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، بلغت خسائر الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا 498 قتيلا، و1597 جريحا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها لشهر أغسطس تدمير أكثر من 4 آلاف دبابة ومدرعة أوكرانية، ونحو 400 طائرة، بين مقاتلة ومروحية، و1650 طائرة مسيّرة، ومئات أنظمة الدفاع الجوي، وما يزيد عن 200 صاروخ "هيمارس"، و33 مدفع "هاوتزر" و5 قواذف "هاربون" مضادة للدبابات.

المصدر: وكالات