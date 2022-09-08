الدفاع الروسية: بسبب خسائره الكبيرة لم ينفذ الجيش الأوكراني عمليات هجومية جديدة في الجنوب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية لم تنفذ أي عمليات هجومية على محور نيكولايف – كريفوي روغ في الجنوب خلال اليوم الماضي بعد أن تكبدت وحداتها هناك خسائر كبيرة.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إن القوات الجوية الصاروخية والمدفعية الروسية تواصل توجيه ضربات دقيقة لوحدات واحتياطيات القوات الأوكرانية على المحو المذكور، شملت عدة مراكز قيادة ومستودع ذخيرة، بينما أسقطت مقاتلة روسية طائرة أوكرانية من طراز Su-25 في منطقة نيكولايف.

وأضاف كوناشينكوف أنه نتيجة تكبد لواء المشاة الميكانيكي رقم 59 خسائر فادحة في عدة مناطق بنيكولايف، رفض أفراد منه تنفيذ مهامهم قتالية وبدأوا الانسحاب دون إذن إلى المناطق الخلفية.

وفي المجموع، بلغت خسائر العدو على محور نيكولايف - كريفوي روغ، دبابتين و6 عربات مشاة قتالية و5 مركبات مدرعة أخرى و7 مركبات مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، وأكثر من 190 فردا خلال يوم.

يتبع..