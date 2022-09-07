الدفاع الروسية: تحرير مدينة كوديما في دونيتسك وتصفية عشرات النازيين في نيكولايف وخاركوف

قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تحرير مدينة كوديما بالكامل في دونيتسك، إضافة إلى تصفية عشرات النازيين والمسلحين في نيكولاييف وخاركوف وتدمير مستودعات ذخيرة ومواقع عسكرية أوكرانية.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

-سيطرت قواتنا على مدينة كوديما في دونيتسك وتم تحريرها بالكامل من المتطرفين والمسلحين.

-استهدفت القوات الروسية بضربات عالية الدقة موقع قيادة اللواء الميكانيكي الرابع والعشرين في أولينوفكا بمنطقة نيكولاييف، وقامت بتصفية أكثر من 46 جندي أوكراني في بيلوغوركا وسوخوي ستافوك وأندريفكا في منطقة خيرسون، فضلا عن استهداف لواء المشاة 61 الأوكراني في فيسونسك ويافكينو بمنطقة نيكولاييف.

-دمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة للواء المدفعية 406 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بمنطقة نيكولاييف.

-أسقطت القوات المسلحة الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29 في منطقة توكاريفو بمنطقة خيرسون، كما تم إسقاط طائرة Su-25 في منطقة كومسومولسكوي بمنطقة نيكولاييف.

-نتيجة للهزائم في صفوف القوات الأوكرانية، رفض عناصر لواء المشاة الآلي 57 الأوكراني القيام بمهام قتالية وتركوا مواقعهم وفروا. وذلك في مناطق بيلايا كرينيتسا ومنطقة خيرسون وفي فيليكوي أرتاكوفو بمنطقة نيكولاييف.

-في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روج، تم تدمير عدد من أسلحة ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية أكثر من 150 جنديا.

-دمرت قواتنا بضربات عالية الدقة في كريفوي روج بمنطقة دنيبروبتروفسك منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بحجم يزيد عن 5.5 ألف طن.

-تم تصفية حوالي 30 مسلحا من تنظيم "كراكن" الأوكراني المتطرف بضربات دقيقة في منطقة خاركوف.

-تم استهداف المواقع القتالية للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني 113 في بريشيب ويافورسكوي وأندريفكا، بمنطقة خاركوف. وتم تصفية ما يصل إلى 40 جنديا وجرح أكثر من 80.

-استهدفت قواتنا ستة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، وتم تصفية أكثر من 47 جنديا وتدمير أسلحة ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 143 مقاطعة.

- تواصل القوات الأوكرانية تنفيذ استفزازاتها ومحاولة استهداف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه على الرغم من وجود ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تم استهداف مدينة انرغودار بثلاث قذائف مدفعية من قبل القوات الأوكرانية.

- تم تدمير ورش إنتاج صواريخ لأنظمة إطلاق صواريخ ألدرالأوكرانية المتعددة .في كونستانتينوفكا بدونيتسك.

-أسقطت أنظمة الدفاع الجوية الروسية 8 مسيرات أوكرانية في منطقة خاركوف وفي كيريلوفكا بدونيتسك وليوبيموفكا بمنطقة زابوروجيه وبمنطقة خيرسون.

- تم اعتراض 20 قذيفة من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS و Olkha في مناطق محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية ونقاط في منطقة خيرسون، وTochka-U البالستيةفالويكي بلوغانسك.



-منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم إسقاط 292 مقاتلة أوكرانية، 152مروحية أوكرانية، و1897 مسيرات، 373 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 4855 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، 825 مركبة قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، 3369 من مدفعية وقذائف الهاون، وكذلك 5360 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر: RT