القصف الأوكراني لزابوروجيه أول حالة قصف لمحطة طاقة ذرية عاملة في التاريخ

قال أليكسي ليخاتشيوف مدير وكالة الطاقة الذرية الروسية "روس اتوم"، إن القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه الكهروذرية، هو أول حالة قصف لمحطة طاقة ذرية عاملة في التاريخ.

وأضاف في حديث تلفزيوني: "هذه الحالة هي الأولى من هذا النوع في التاريخ".

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وذكر مدير "روس اتوم"، أن محطة بوشهر الإيرانية تعرضت لبعض الحوادث، لكنها لم تكن تعمل بعد.

وتابع ليخاتشيوف القول: "وهذا يعني أن هذه أول تجربة تمر بها البشرية. ويجب أن يتشكل نوعا من الحصانة، في رأيي يجب أن يتشكل رد فعل دفاعي، بحيث لا يسمح، بالطبع أن يحدث أي شيء من هذا القبيل من حيث المبدأ".

المصدر: نوفوستي