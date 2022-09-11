إيقاف آخر وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه النووية

أكد مسؤول في إدارة زابوروجيه أنه توقف الليلة الماضية تشغيل وحدة الطاقة رقم 6 في محطة زابوروجيه النووية، وهي آخر وحدة للطاقة كانت لا تزال مشغلة في المحطة حتى الآن.

وقال فلاديمير روغوف، العضو في إدارة منطقة زابوروجيه وزعيم حركة "نحن مع روسيا" في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "خلال الأيام القليلة الماضية، كانت وحدة الطاقة المشغلة الوحيدة – هي رقم 6 - تعمل بأدنى حد من الطاقة. وتم إيقافها في الساعة 3:45 فجرا، ولا تقوم بتوليد الكهرباء حاليا".

من جانبه، أكد ألكسندر فولغا، رئيس إدارة مدينة إنيرغودار التي تقع بالقرب منها محطة زابوروجية النووية، إن المدينة يتم إمدادها بالطاقة بشكل معتاد، رغم إيقاف وحدة الطاقة رقم 6 في المحطة.

وحذرت سلطات المنطقة في وقت سابق من أن خيار وقف محطة زابوروجيه عن العمل بشكل كامل كان قيد البحث، وذلك على خلفية القصف المستمر للمحطة من قبل القوات الأوكرانية.

المصدر: وكالات روسية