بيربوك تتهرب من الرد على سؤال حول تزويد أوكرانيا بدبابات ألمانية

قالت قناة N-tv التلفزيونية، إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لم تقدم ردا واضحا على سؤال من جانب نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا، بشأن تزويد كييف بدبابات ليوبارد الألمانية.

ونوهت القناة، بأنه تم التطرق عدة مرات إلى موضوع توريد الأسلحة، خلال زيارة الوزيرة الألمانية إلى كييف. ووفقا للصحفيين، اتسم رد فعل بيربوك على مطالبات نظام زيلينسكي، "بالحذر والتردد والبرود".

وقالت الوزيرة بيربوك، خلال ردها على كلمات كوليبا: "عند تغير الوضع على الأرض، نقوم دائما بتقديم الدعم وسنناقش الخطوات التالية مع شركائنا".

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يوم أمس السبت، وصلت بيربوك إلى كييف في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا.

ويشار إلى أن هذه هي الزيارة الثانية التي تقوم بها بيربوك إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك.

المصدر: نوفوستي