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مظاهرة في فيينا احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات ضد روسيا

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مظاهرة في فيينا احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات ضد روسيا
Sputnik
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خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة النمساوية فيينا أمس السبت للاحتجاج على ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات المفروضة على روسيا.

ودعا المتظاهرون إلى استئناف مشروع "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا وإعادة تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، كما طالبوا بإلغاء العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا.

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ويشهد عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة مظاهرات يعرب المشاركون فيها عن عدم ارتياحهم للأوضاع الاقتصادية السائدة في التكتل.

وفي وقت سابق رفضت وزيرة الطاقة النمساوية، ليونورا غيفيسلر، دعم مقترح أوروبي بشأن وضع سقف لسعر الغاز الروسي، فيما لم يستبعد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، إمكانية الرفع التدريجي لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

المصدر: RT

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