قتلى وجرحى في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك اليوم الماضي

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن 6 مواطنين قتلوا نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت القيادة في بيانها اليوم، إلى أن القصف الأوكراني أسفر كذلك عن إصابة 11 مواطنا بجروح.

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وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، من الساعة 8:00 صباحا من يوم 10 سبتمبر إلى الساعة 8:00 صباحا من يوم 11 سبتمبر، لقي 6 مواطنين حتفهم وأصيب 11 مدنيا آخر، نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

المصدر: نوفوستي