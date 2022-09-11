قتلى وجرحى في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك اليوم الماضي
Sputnik
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قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن 6 مواطنين قتلوا نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت القيادة في بيانها اليوم، إلى أن القصف الأوكراني أسفر كذلك عن إصابة 11 مواطنا بجروح.
وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، من الساعة 8:00 صباحا من يوم 10 سبتمبر إلى الساعة 8:00 صباحا من يوم 11 سبتمبر، لقي 6 مواطنين حتفهم وأصيب 11 مدنيا آخر، نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
المصدر: نوفوستي