 
مباشر

قتلى وجرحى في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك اليوم الماضي

أخبار العالم

قتلى وجرحى في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك اليوم الماضي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ts3s

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن 6 مواطنين قتلوا نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت القيادة في بيانها اليوم، إلى أن القصف الأوكراني أسفر كذلك عن إصابة 11 مواطنا بجروح.

إقرأ المزيد
دونيتسك تعلن مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 بقصف أوكراني
دونيتسك تعلن مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 بقصف أوكراني

وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، من الساعة 8:00 صباحا من يوم 10 سبتمبر إلى الساعة 8:00 صباحا من يوم 11 سبتمبر، لقي 6 مواطنين حتفهم وأصيب 11 مدنيا آخر، نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا