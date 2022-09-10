عشرات آلاف اللاجئين السوريين في تركيا ينظمون قافلة حاشدة يسيرون بها إلى الاتحاد الأوروبي

يخطط آلاف اللاجئين السوريين في تركيا لتنظيم قافلة حاشدة يسيرون بها إلى الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن منظمي الحملة.

ودعا المنظمون عبر قناة "تيلغرام" عدد مشاركيها أكثر من 70 ألف شخص الراغبين بالانضمام للقافلة لتحضير أكياس النوم والخيام وسترات النجاة وعبوات المياه والأطعمة المعلبة ومستلزمات الإسعافات الأولية، للتخفيف من مشقة المسير على المشاركين فيه.

وقال أحد المنظمين وهو لاجئ يبلغ من العمر 46 عاما طلب عدم الكشف عن هويته: "سنعلن ذلك عندما يحين وقت الرحيل" وأضاف أن بعض المنظمين يعيشون في الاتحاد الأوروبي.

ويقول المنظمون إنه سيتم تقسيم القافلة إلى مجموعات تضم كل مجموعة 50 شخصا يقودها مشرف.

وقال مشرف آخر "نحن في تركيا منذ 10 سنوات.. لكن الدول الغربية يجب أن تشارك في العبء".

وهناك 3.7 مليون لاجئ سوري يعيشون رسميا في تركيا.

وجرى الإعلان مؤخرا عن اتصالات بين دمشق وأنقرة، تزامنا مع وضع الأخيرة خططا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يستعد لإعادة مليون لاجئ سوري طوعا إلى بلادهم.

وفي فبراير ومارس 2020، توجه عشرات الآلاف من المهاجرين إلى الحدود البرية بين تركيا واليونان، بعد أن هدد أردوغان بإبقاء الحدود مع أوروبا مفتوحة.

المصدر: أ ف ب