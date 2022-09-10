دونيتسك: الوضع في مدينة كراسني ليمان "صعب للغاية"

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن الوضع في مدينة كراسني ليمان شمالي دونيتسك "صعب للغاية"، كما هو الحال في بعض المناطق الأخرى شمال الجمهورية.

وأضاف بوشيلين: "في كراسني ليمان.. الوضع هناك ما زال صعبا للغاية كما هو الحال في عدد من المناطق الأخرى في شمال الجمهورية".

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وأكد أنه لا يزال على اتصال بالإدارات المحلية وخدمات الطوارئ ووحدات الجيش هناك.

وكراسني ليمان هو تقاطع رئيسي للسكك الحديدية في منطقة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك، على بعد 136 كم من دونيتسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قررت إعادة تجميع القوات المتمركزة في بلاكليا وإزيوم بمقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا لتعزيز جبهة دونيتسك.

المصدر: نوفوستي