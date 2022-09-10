الدفاع الروسية: سنعيد تجميع القوات المتمركزة في بلاكليا وإزيوم لتعزيز جبهة دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قررت إعادة تجميع القوات المتمركزة في بلاكليا وإزيوم بمقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا لتعزيز جبهة دونيتسك.

وأضافت الوزارة في بيانها: "لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس، تقرر إعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم لتعزيز جبهة دونيتسك".

ولفت البيان إلى أنه "تمت مراوغة العدو لتحديد المهام الرئيسية للقوات".

وأعلنت الوزارة تم القضاء على أكثر من ألفي مقاتل أوكراني وأجنبي، وتدمير أكثر من 100 دبابة وعربة ومرابض مدفعية خلال ثلاثة أيام.

المصدر: نوفوستي