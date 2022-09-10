تشكيك بريطاني ألماني فرنسي بجدية طهران في إعادة إحياء الاتفاق النووي

أعربت قوى أوروبية السبت عن "شكوك جدية" حيال مدى صدق إيران في السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذرة من أن موقف طهران يقوض احتمالات إحياء اتفاق 2015.

وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك إن مطالب الجمهورية الإسلامية الأخيرة في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق "تثير شكوكا جدية حيال نوايا إيران ومدى التزامها بالتوصل إلى نتيجة ناجحة في ما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة".

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قد أعلن الخميس الماضي أن واشنطن ليست قريبة ‏في الوقت الراهن من إحياء الاتفاق النووي مع إيران.‏ موضحا انه لا تزال هناك ثغرات، ونحن لسنا قريبين من إبرام صفقة كما كنا نتمنى أن تكون.

واستؤنفت يوم 4 أغسطس الماضي في فيينا عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة.

وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، إلى المسار الصحيح.

المصدر: AFP