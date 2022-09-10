الدفاع الروسية: تدمير مواقع ومراكز قيادة أوكرانية في خاركوف ودونيتسك وتصفية 300 عنصر

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أصابت مقرا ومواقع لوحدات أوكرانية بما فيها تنظيم "كراكن" المتطرف، في بالاكليا وتشوغويف بمنطقة خاركوف، ومركز قيادة في دونيتسك خلال يوم.

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جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أضاف أن هذه الضربات أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 300 جندي أوكراني وتدمير 15 قطعة من المعدات العسكرية.

وفيما يلي أهم ما ورد في تصريحات كوناشينكوف اليوم السبت:

استهداف سبعة مواقع قيادة للقوات الأوكرانية في مناطق متفرقة و48 وحدة مدفعية وقوات ومعدات عسكرية في 178 منطقة.

تدمير ستة مستودعات للذخيرة والأسلحة المدفعية الصاروخية

قمع فصيلتين من قاذفات الصواريخ وخمس فصائل من المدفعية، وتدمير مدفع هاوتزر 155 ملم M777 أمريكي ال صنع في دونيتسك

تدمير محطة رادار الجوية في نيكولايف

إسقاط 13 طائرة بدون طيار واعتراض 5 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة: 293 طائرة، و152 مروحية، و1929 طائرة بدون طيار، و374 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و870 4 دبابة ومدرعة أخرى، و830 راجمة صواريخ و3375 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و5432 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية