الدفاع الروسية: تراجع القوات الأوكرانية بعد هجمات فاشلة في الجنوب

أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تراجعت على محور نيكولايف-كريفوي روغ بالجنوب بعد محاولات فاشلة للهجوم وخسارة 3 دبابات و4 عربات مشاة قتالية وأكثر من 270 جنديا خلال يوم.

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أفاد بذلك اليوم الجمعة المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في تحديث يومي لتطورات العملية العسكرية الخاصة في أكرانيا.

وفي ما يلي أهم ما ورد في تصريحات المتحدث العسكري الروسي:

مقتل أكثر من 100 عنصر وإصابة 120 آخرين جراء ضربات للقوات الجوية والبرية الروسية لمركز قيادة تنظيم "كراكن" القومي المتطرف ونقاط انتشار مؤقتة لوحدات أوكرنية في خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية

استهداف ثمانية مواقع قيادة و52 وحدة مدفعية وقوات ومعدات عسكرية للجيش الأوكراني في 153 منطقة بضربات جوية وصاروخية ومدفيعة.

تدمير ثلاثة مستودعات أسلحة وذخائر للصواريخ ومدفعية وراجمة صوايخ من طراز HIMARS أمريكة الصنع في منطقة خاركوف ومدفع هاوتزر أمريكي M 777 في منطقة زابوروجيه.

إسقاط 6 طائرات بدون طيار و18 قذيفة من راجمات صواريخ HIMARS و"أولخا"

مجموع ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 293 طائرة، و152 مروحية، و1916 طائرة بدون طيار، و374 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4870 دبابة ومدرعة أخرى، و827 راجمة صواريخ، و3371 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و5417 مركبة عسكرية خاصة.

وذكرت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة إنيرغودار، التي تقع قربها محطة زابوروجيه النووية، ست مرات خلال اليوم الماضي مطلقة 27 قذيفة، ما أدى إلى قطع الكهرباء عن المدينة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية