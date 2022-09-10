 سلطات زابوروجيه: أوكرانيا أوقفت استجرار الكهرباء من المحطة الكهروذرية

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن سلطات كييف أوقفت من جانب واحد استجرار الطاقة الكهربائية من المحطة الكهروذرية إلى أراضي أوكرانيا.

وأضاف روغوف، الذي يتزعم حركة "نحن مع روسيا": "تم وقف استجرار الكهرباء من محطة زابوروجيه الكهروذرية إلى الأراضي التي يسيطر عليها نظام زيلينسكي. وقامت سلطات كييف بهذا العمل من جانب واحد. عمدا يرفضون استجرار الكهرباء، على الرغم من وجود إمكانية فنية لتزويد مناطق أوكرانيا بها".

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ونوه روغوف بأنه يتم توريد الطاقة الكهربائية من المحطة إلى المناطق المحررة في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وتقع محطة زابوروجيه الكهروذرية قرب مدينة إينروغراد على الضفة اليسرى من نهر دنيبر، وهي في الوقت الراهن تحت سيطرة الجيش الروسي.

وفي الفترة الأخيرة، تعمدت القوات الأوكرانية، قصف هذه المحطة والمنطقة المحيطة بها مع استخدام الطائرات بدون طيار والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

المصدر: نوفوستي