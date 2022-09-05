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قوات كييف تهاجم وحدة خاصة بمحطة زابوروجيه الكهروذرية

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قوات كييف تهاجم وحدة خاصة بمحطة زابوروجيه الكهروذرية
Sputnik
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أصاب قصف جديد شنته قوات كييف وحدة خاصة بمحطة زابوروجيه الكهروذرية، كما أسفر عن تضرر خزان ماء مقطر في المنطقة المجاورة مباشرة لوحدة الطاقة الثانية، حسبما ذكرت إدارة مدينة إنيرغودار.

وبحسب المعلومات الواردة من الإدارة العسكرية - المدنية لإنيرغودار، تم تسجيل قصف مدفعي في الأماكن التالية: الوحدة الخاصة بمحطة الطاقة الكهروذرية، ومعدات اتصالات على يمين الوحدة الخاصة، وسياج خرساني. وقال التقرير إن الحاوية التي تحتوي على الماء المقطر تضررت في المنطقة المجاورة مباشرة لوحدة الطاقة الثانية. ولم تقع إصابات".

ووفقا للخبراء، لا يوجد تهديد لعمل المحطة في الوقت الحالي. وتعمل خدمات الطوارئ حاليا على إزالة عواقب الضربة.

المصدر: نوفوستي

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