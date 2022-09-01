زابوروجيه: القصف الأوكراني أدى إلى تفعيل الحماية في حالات الطوارئ بالمحطة النووية

أعلن ممثل إدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أنه وفقا لمعلومات غير مؤكدة توقف عمل وحدة الطاقة الخامسة لمحطة زابوروجيه النووية بعد قصف من جانب القوات الأوكرانية.

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وكتب روغوف في صفحته على "التلغرام": "وفق معلومات تمهيدية وغير مؤكدة، توقف عمل وحدة الطاقة الخامسة جراء قصف من جانب إرهابيي زيلينسكي، وتم هناك تفعيل الحماية في حالات الطوارئ".

وأضاف أنه تم إلحاق ضرر بخط الطاقة الاحتياطية للمحطة بقدرة 330 كيلو واط.

وكانت سلطات المنطقة تعلن، سابقا، أن محطة زابوروجيه النووية تعمل فيها حاليا وحدتا الطاقة الخامسة والسادسة بسعة 60% و80% على التوالي.

المصدر: نوفوستي