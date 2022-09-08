نيبينزيا يطالب واشنطن ولندن بإثبات مزاعمهما بشراء روسيا الأسلحة من إيران وكوريا الشمالية

طالب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة وبريطانيا، بتقديم أدلة تثبت مزاعمهما بشراء روسيا الأسلحة من كوريا الشمالية وإيران.

وقال نيبينزيا: "أصبحت مزاعم الولايات المتحدة وبريطانيا بشراء روسيا الأسلحة من إيران وكوريا الشمالية محط انتباه، وأطالبهما في هذه المناسبة بتقديم أدلة ذلك، أو تبنّي رسميا المعلومات الكاذبة التي يروجان لها في أروقة مجلس الأمن".

من جانبهم، التزم الدبلوماسيون البريطانيون والأمريكيون الصمت، ولم ينبسوا ببنت شفة ردا على المندوب الروسي.

المصدر: نوفوستي