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‎الملك عبد الله الثاني: الملكة إليزابيث كانت صديقة عزيزة ومنارة للحكمة

أخبار العالم

‎الملك عبد الله الثاني: الملكة إليزابيث كانت صديقة عزيزة ومنارة للحكمة
Legion-Media Camera Press
صورة أرشيفية
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أعرب الملك الأردني عبد الله الثاني عن تعازيه الحارة في الملكة إليزابيث الثانية، مؤكدا أنها "كانت صديقة عزيزة للعائلة ومنارة للحكمة والقيادة المبدئية".

وكتب العاهل الأردني على "تويتر": "الأردن ينعى وفاة زعيم بارز. كانت جلالة الملكة إليزابيث الثانية منارة للحكمة والقيادة المبدئية لمدة سبعة عقود. كانت شريكة للأردن وصديقة عزيزة للعائلة. نحن نقف إلى جانب شعب وقيادة المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب".

وكان قصر باكنغهام قد أعلن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما في قصر بالمورال في اسكتلندا.

المصدر: عمون

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