تسمية ملك بريطانيا الجديد الملك تشارلز الثالث

أصبح الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية ولي العهد تشارلز ملكا لبريطانيا، ولقّب بالملك تشارلز الثالث، في أعقاب إعلان وفاة الملكة.

ويبدأ تشارلز فصلا جديدا غير واضح للعائلة المالكة، بعد فترة حكم الملكة التي حطّمت الرقم القياسي بتبوّئها العرش لمدة 70 عاما.

وفي أول تصريح له قال الملك تشارلز: "وفاة والدتي الحبيبة الملكة إليزابيث تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة لي".

وأعلن قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما في قصر بالمورال في اسكتلندا.

المصدر: RT