فيديو.. قصر باكنغهام يعلّق نعوة الملكة إليزابيث على أبوابه وفقا للبروتوكول

أظهرت المشاهد الواردة من قصر باكنغهام، تعليق موظفي القصر نعوة الملكة إليزابيث الثانية على أبوابه عملا ببروتوكول تقليدي، في أعقاب إعلان رحيلها.

وأعلن القصر، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما في قصر بالمورال في اسكتلندا.

وكان أطباء قصر باكنغهام قد أعربوا في وقت سابق عن "قلقهم على صحة جلالة الملكة"، بعد أن أعلن يوم أمس الأربعاء، إلغاء اجتماع افتراضي لها مع الوزراء، إثر توصية الأطباء للملكة بالراحة.

المصدر: سبوتينك