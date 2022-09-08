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مركز مراقبة الإنترنت: البنية التحتية للإنترنت في العراق مهددة بعمليات إرهابية

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مركز مراقبة الإنترنت: البنية التحتية للإنترنت في العراق مهددة بعمليات إرهابية
Globallookpress
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حذر مركز مراقبة الإنترنت المستقل في العراق من تعرض البنية التحتية للإنترنت إلى التهديد في البلاد بعمليات إرهابية.

وقال المركز في بيان صحفي نشر على موقعه الرسمي إن "قطاع الإنترنت في العراق يعاني من مشاكل عديدة، ولا يمكن تركيب مشكلة أمنية أخرى تهدد أي خطوة لتحسين خدماته، وما شوهد مؤخرا من عمليات استهداف ضد كابينات تابعة لوزارة الاتصالات وكذلك لشركة اسمها ايرثلنك يشكل خطرا كبيرا على هذه الخدمة".

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وأضاف أن "العراقي عانى كثيرا من تدهور وتردي البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وعندما دخل الاستثمار عليها لتطويرها بدأنا نؤشر استهدافا لها، وهذا يؤكد أن هناك دفع باتجاه ضرب البنية التحتية لأسباب وغايات غير معروفة".

ودعا: "الحكومة العراقية وقواتها الأمنية إلى حماية قطاع الإنترنت في البلاد لما له من تأثير كبير على الاقتصاد والأمن في البلد، وندعو أيضا شركات الإنترنت إلى تطوير خدماتها وتحسينها بما يستحقه المواطن العراقي".

المصدر: وكالات

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