وسط أنباء عن تدهور صحتها.. أقارب الملكة اليزابيث الثانية يتوافدون إلى مقر إقامتها

وصل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز (73 عاما) مع زوجته كاميلا اليوم الخميس إلى قلعة بالمورال في اسكتلندا حيث تمضي الملكة سنويا نهاية الصيف، بعد تقارير عن تدهور حالتها الصحية.

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كذلك وصل إلى هناك ولداها الآخران الأميران أندرو وادوارد وابنتها الأميرة آن، إضافة إلى حفيدها الأمير وليام، الثاني في ترتيب خلافة العرش.

كما يتوجه حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى اسكتلندا أيضا، كما أعلن ناطق باسمهما اليوم الخميس.

وكان يفترض أن يحضر هاري وميغان اللذان يقيمان في الولايات المتحدة، حفلا خيريا في لندن مساء الخميس لكنهما قررا إلغاء مشاركتهما للتوجه إلى اسكتلندا حيث تتواجد الملكة.

وكان أطباء قصر باكنغهام قد أعربوا في وقت سابق عن "قلقهم على صحة جلالة الملكة"، بعد أن أعلن يوم أمس الأربعاء، إلغاء اجتماع افتراضي مع الوزراء، إثر نصيحة الأطباء للملكة بالراحة.

وقالت رئيسة الوزراء، ليز تراس اليوم الخميس، إن "البلاد بأكملها تشعر بقلق بالغ إزاء الأخبار الواردة من قصر باكنغهام"، مضيفة: "أفكاري وأفكار الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت".

المصدر: أ ف ب