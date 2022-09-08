"نوفوستي": إندونيسيا مستعدة لضمان أمن بوتين في قمة "العشرين"

أكد السفير الإندونيسي لدى روسيا خوسيه تافاريس أن بلاده مستعدة لضمان أمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "مجموعة العشرين"، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي".

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وقال السفير الإندونيسي في حديث للوكالة على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد في فلاديفستوك بأقصى شرق روسيا هذه الأيام: "بصفتنا الدولة المضيفة لقمة مجموعة العشرين هذا العام، سنوفر بالطبع ضمانات أمنية لجميع المشاركين".

وأضاف: "لقد استضافت إندونيسيا أكثر من مرة اجتماعات دولية منها منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، وقمة شرق آسيا وغيرها. بالطبع، تضمن إندونيسيا أمن جميع المشاركين، وفي المقام الأول أمن رؤساء الدول الذين يخططون للحضور".

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن كل العوامل، بما في ذلك الجانب الأمني، سيتم أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار بشأن حضور بوتين قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، المزمع عقدها في نوفمبر المقبل.

المصدر: "نوفوستي"