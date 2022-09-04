الكرملين: سنأخذ بعين الاعتبار العامل الأمني عند اتخاذ قرار مشاركة بوتين في قمة "G20" في إندونيسيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن كل العوامل، بما في ذلك الجانب الأمني، سيتم أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار بشأن حضورالرئيس بوتين قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه "من أجل اتخاذ قرار بشأن شكل مشاركتنا، على الرغم من أن هناك دعوة على أعلى مستوى، ونحن ممتنون للبلد المضيف للقمة القادمة (إندونيسيا)، سيتم اتخاذ جميع العوامل بعين الاعتبار، بما في ذلك العوامل الأمنية بالطبع".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أنه وجه الدعوة رسميا لبوتين لحضور قمة G20 في جزيرة بالي الإندونيسية، وذلك رغم الضغط الغربي المكثف لإقصاء موسكو عن هذا الاجتماع ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

كذلك صرح الرئيس الإندونيسي أن الرئيس الروسي، يعتزم حضور القمة المزمع عقدها في نوفمبر القادم بجزيرة بالي.

المصدر: نوفوستي